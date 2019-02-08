(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta 12 Şubat kutlamaları başladı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü kutlamaları, kortej yürüyüşü ile başladı.

Fransızları topraklarından kovarak kendi kendini kurtaran, TBMM tarafından da 'Kahraman' unvanıyla ödüllendirilen Kahramanmaraş, 12 Şubat'ta düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutlayacak. İstiklal Madalyalı şehir de kutlamalar ise bugün kortej yürüyüşüyle başladı. Kahramanmaraş Valisi vahdettin Özkan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, mahalle çeteleri ve vatandaşlar katıldı.

Valilik meydanında başlayan yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda sona erdi. Buradaki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Mehter Takımı konser verdi. Cuma Namazı öncesinde de şehitler için mevlit okutuldu.