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(Görüntülü) Kahramankazan'da meşale ve bayraklarla yürüdüler

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN, (Ankara) ()- ONBEŞ Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nın bulunduğu Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi. 15...

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN, (Ankara) ()- ONBEŞ Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nın bulunduğu Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM, Özel Harekat Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, şehit yakınları ve gaziler ile binlerce vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında Başkent Mehteran ekibi eşliğinde meşaleli ve Türk bayraklarıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü, Kahramankazan Kent Meydanı’nda son buldu. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından mehteran ekibinin gösterisi burada da devam etti. Kent meydanında düzenlenen etkinliklere ise Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Destici, 15 Temmuz gecesi hainlerin açtığı ateşte yaralanan vatandaşlara müdahale eden Kahramankazan Devlet Hastanesi eski Başhekimi Uğur Yıldız ve sağlık çalışanlarına teşekkür plaketi takdim etti. Kahramankazan 15 Temmuz Demokrasi Gazileri Derneği tarafından da lokma tatlısı dağıtıldı.

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