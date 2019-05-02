Zeki GÜNAL - Murat SOLAK/İSTANBUL, () KAĞITHANE'de yaklaşık 10 gün önce istinat duvarının çökmesinin ardından bir bina çökmüş bir bina ise kontrollü yıkılmıştı. Mahallede hasar gören 24 binanın ise yıkımına karar verilmişti. Yıkımlar bugün başladı. Hasarlı binalardan ilkinin yıkımı sürüyor.
(Görüntülü) Kağıthane'de hasarlı binaların yıkımına başlandı (1)
Zeki GÜNAL - Murat SOLAK/İSTANBUL, () KAĞITHANE'de yaklaşık 10 gün önce istinat duvarının çökmesinin ardından bir bina çökmüş bir bina ise kontrollü yıkılmıştı. Mahallede hasar gören 24 binanın ise yıkımına karar verilmişti....
02 Mayıs 2019 Perşembe 15:36
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