Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()-KAĞITHANE'de boş bir dükkanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mahalleli sokağa döküldü. Hamidiye Mahallesi, Menzil Sokakta bulunan boş bir dükkanda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri panikle dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.
(Görüntülü) Kağıthane'de boş dükkan yandı mahalleli sokağa döküldü
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()-KAĞITHANE'de boş bir dükkanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mahalleli sokağa döküldü. Hamidiye Mahallesi, Menzil Sokakta bulunan boş bir dükkanda saat 13.00...
14 Haziran 2019 Cuma 14:30
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