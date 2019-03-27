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(Görüntülü) Kağıthane'de 6'ncı kattan düşen bebek hayatını kaybetti

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-KAĞITHANE'de 6'ncı kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan 13 aylık Zümra Derebaşı, hastanede hayatını kaybetti. Hamidiye Mahallesi, Safa Sokak'ta, dün yaşanan olayda, annesiyle...

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-KAĞITHANE'de 6'ncı kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan 13 aylık Zümra Derebaşı, hastanede hayatını kaybetti. Hamidiye Mahallesi, Safa Sokak'ta, dün yaşanan olayda, annesiyle birlikte dedesinin evine gelen 13 aylık Zümra Derebaşı, 6'ncı kattaki evin penceresinden düştü. 20 metre yükseklikten beton zemine düşen Derebaşı ağır yaralı olarak kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı. Zümra Derebaşı'nın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün saat 20.00 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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