(Görüntülü) Kağıthane'de 5 Katlı Binanın Yıkım Çalışması Sona Erdi-(Gündüz Görüntüleri)
23 Nisan 2019 Salı 08:59
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