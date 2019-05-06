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(Görüntülü) Kağıthane'de 14 bina yıkıldı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () KAĞITHANE'de çöken binanın etrafındaki hasarlı 24 binadan 14'ünün yıkımı tamamlandı. Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokağı'nda bir binanın çökmesiyle riskli görünen çevredeki 24 binanın yıkımı...

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () KAĞITHANE'de çöken binanın etrafındaki hasarlı 24 binadan 14'ünün yıkımı tamamlandı. Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokağı'nda bir binanın çökmesiyle riskli görünen çevredeki 24 binanın yıkımı sürüyor. Ekipler, iş makineleriyle riskli binalardan 14'ünün yıkımını tamamladı. Yıkım çalışmalarındaki son durum havadan fotoğraflandı.

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