(Görüntülü) KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI ÖZTEKİN SON DURUMLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
26 Nisan 2019 Cuma 13:36
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