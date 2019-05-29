(Görüntülü) Kadri Gürsel Teslim Olmak Üzere Adliyede (2)

Kadri Gürsel kesinleşmiş cezası nedeniyle teslim oldu

Özden ATİK / İstanbul, - GAZETECİ Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine teslim olmak için adliyeye geldi. Gürsel, adliyedeki işlemlerin ardından polis eşliğinde cezaevine götürüldü.



Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan dava kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 2 yıl 6 aylık hapis cezası onanan Kadri Gürsel, infaz işlemlerinin yapılması için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Avukatı İlkan Koyuncu ile birlikte önce İnfaz Savcılığı'na giden Gürsel, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis eşliğinde sağlık kontrolü için adli tabipliğe götürüldü.





"NORMALDE HİÇ CEZAEVİNE GİRMEMEM GEREKİYOR"



Bu sırada basın mensuplarının soruları üzerine Gürsel, "Bana 20 Mayıs'ta tebligat geldi. 10 gün içinde savcılığa gelmem istenildi. Ben de süre dolmadan geldim. Bana yapılan suçlama tamamen gazetecilik faaliyetidir. 11 ay cezaevinde yattığım için şu an yasaya göre, benim denetimli serbestlik hakkını kazanmış olmam lazım. Normalde hiç cezaevine girmemem gerekiyor. Ama yasadaki bu durum nedeniyle şimdi tekrar cezaevine gireceğim. Anayasa Mahkemesi de hak ihlali başvurumuzu kabul etmiş ve haklılığımız kanıtlanmıştır. İnfazın durdurularak yeniden yargılanmam ve beraat kararı verilmesi gerekiyor" dedi. Gürsel sağlık kontrolünün ardından polis eşliğinde önce adliye karakoluna götürüldü. Bir süre burada bekletilen Gürsel, daha sonra polis aracına bindirilerek cezaevine gönderildi. Gürsel'in prosedür gereği önce Metris Cezaevi'ne daha sonra da Silivri Cezaevi'ne gönderilmesi bekleniyor. Gürsel'in denetimli serbestlik başvurusu kabul edilirse işlemlerinin ardından cezaevinden çıkacak.