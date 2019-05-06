(Görüntülü) Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

İSTANBUL,() TARİHÇİ yazar Kadir Mısıroğlu 86 yaşında hayatını kaybetti. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Mısıroğlu, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter adresinden Mısıroğlu'nun ölümüne ilişkin "Dâr-ı bekâya irtihal eyleyen Kadir Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.
İSTANBUL,() TARİHÇİ yazar Kadir Mısıroğlu 86 yaşında hayatını kaybetti. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Mısıroğlu, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.