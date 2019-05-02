(Görüntülü) Kadın pilot son yolculuğuna uğurlandı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () BAŞAKŞEHİR'de 9. kattan düşerek hayatını kaybeden kadın pilot Gökselin Türkel son yolculuğuna uğurlandı. Başakşehir'de geçtiğimiz salı günü 35 yaşındaki pilot Gökselin Türkel 21 katlı binanın 9'uncu katındaki dairesinin penceresinden düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Türkel için bu gün Bahçeşehir Hacı Eyüp Saadet Çarmıklı Camii’nde tören düzenlendi. Cenaze törenine ailesinin yanı sıra çok sayıda meslektaşı ve arkadaşı da katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Türkel'in cenazesi Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı’na defnedildi.