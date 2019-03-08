(Görüntülü) Kadın öğretmenler, 8 Mart’ı mahsur kaldıkları köyde geçirdi

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı Bahçe Köyü'ndeki ortaokulda görev yapan 9 öğretmen, kar nedeniyle mahsur kalınca, geceyi köylülerin evinde geçirdi. Öğretmenlerin mahsur kaldığı köye ulaşımın sağlanması için, karla mücadele ekiplerinin çalışması sürüyor.



Karlıova ilçesine bağlı Bahçe Köyü'ndeki Aytekin Tekışık Ortaokulu'nda görevli 9 kadın öğretmen, dün tipiye dönen kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesi üzerine ilçe merkezine gitmek istedi. Öğretmenlerin bindiği servis aracı köy çıkışında kara saplandı.



Köylülerin yardımıyla araç saplandığı kardan kurtarıldı ancak yoluna devam edemedi. Öğretmenler de köydeki evlere misafir oldu.



8 Mart Dünya Emekçiler Günü'nü mahsur kaldıkları köyde geçirdiklerini anlatan öğretmen Saime Ercan, şunları söyledi:



"İlçe merkezinde ikamet ettiğimiz için köye her gün servis aracıyla gelip, gidiyoruz. Dün geldiğimizde sadece kar yağışı vardı. Zorda olsa köye gelmeyi başardık. Ancak ilerleyen saatlerde kar yağışı, yerini tipiye bıraktı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden okulların öğleden sonra ve sonraki günün tatil edildiği mesajı gelince, biz de öğrencileri evlerine göndersip, servisle ilçeye dönmeye çalıştık. Fakat aşırı tipi nedeniyle yolda mahsur kaldık. Sağolsun köylülerimiz bizleri alarak, evlerinde misafir etti. Dünden bu yana köylülerimizin evlerinde duruyoruz. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Mahsur kalan öğretmenler olarak tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutlarız."



Karlıova İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, öğretmenlerin mahsur kaldığı köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.