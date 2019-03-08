İsa ALMAÇAYIR-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, () JANDARMA'nın kadın komandoları halatlarla 15 Temmuz Şehitler köprüsünden indi. 4 kadın komandonun inişi havadan da görüntülendi.
(Görüntülü) Kadın komandolar köprüden indi (4) (HAVADAN GÖRÜNTÜ)
İsa ALMAÇAYIR-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, () JANDARMA'nın kadın komandoları halatlarla 15 Temmuz Şehitler köprüsünden indi. 4 kadın komandonun inişi havadan da görüntülendi.
08 Mart 2019 Cuma 12:41
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