(Görüntülü) Kadın bisikletçilerin taşıdığı Türk Bayrağı, Çankırı’ya ulaştı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, () MUĞLA Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneğince yürütülen proje kapsamında kadın bisikletçiler tarafından dönüşümlü olarak dolaştırılan Türk bayrağı Çankırılı bisikletçiler tarafından teslim alındı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak ve trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek amacıyla dönüşümlü olarak ülkeyi dolaşan Türk Bayrağı, kadın bisikletçiler tarafından teslim edilmek üzere Çorum?dan Çankırı?ya getirildi. Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneğinin 'El Ele, Elden Ele 81 İle' sloganıyla yürüttüğü Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu Projesi kapsamında, Türk bayrağı Gülhan Keleş tarafından Hatice Karakaya'ya teslim edildi. Çorum Bayraktarı Gülhan Keleş,12 kişilik ekiple Çankırı'ya geldiklerini belirterek "158 km?lik Çorum Çankırı arasını dostluk bağı ile kısacık yol haline getirdik. Bisikletlerimizle kutsal emanetlerimizi Çankırı?ya teslim etmeye geldik. 19 Mayıs 2018?de Muğla?dan Mor Pedal Derneğinin başlattığı organizasyonla şanlı bayrağımız tüm Türkiye?yi dolaşmakta. Biz 61. Noktaydık 30 Ağustos da tekrar Muğla?ya dönecek. Biz 158 km. Yolu tamamladık. Bundan sonra bayrak Çankırı?da. Çankırı?da Ankara?ya teslim edecek. Bizler çok gururluyuz. Türk kadınının neler başarabileceğini gösteren bir proje olduğu için çok önemsiyoruz. Herkesin bisikleti spor değil ulaşım aracı olarak kullanılmasını önemsiyoruz. Bu farkındalığı yaratmak için de bu projede yer aldık."diye konuştu. Çankırı Bisiklet Kulübü Temsilcisi Hatice Karakaya ise "Çorum ekibine teşekkür ederek "Bu bayrağı Türk kadını olarak, bir anne olarak, bisiklet temsilcisi olarak alıyorum. Bu organizasyonda destek olan Gençlik Hizmetlerine teşekkür ediyorum. Çok kısa bir sürede güzel bir organizasyon yaptık." dedi. Bisikletçiler bir süre Türk bayrağıyla birlikte şehir içinde tur attı. Türk Bayrağı Çankırı?lı bisikletçiler tarafından 6 Ağustos Pazartesi günü Ankara?ya teslim edilecek.