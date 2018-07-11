(Görüntülü) Kadın bisikletçiler 'zafer' için pedal çeviriyor

MERKEZİ Muğla'da olan Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından 81 ilde kadın bisikletçilere dikkat çekmeyi ve bisiklet kullandırmayı özendirmeyi hedefleyen, 'Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu' projesi Muş'a ulaştı. Muşlu kadın bisikletçiler Bingöl’den teslim aldıkları bayrağı Erzurum'a götürmek üzere yola çıktı.



Muş'ta projede gönüllü olarak yer alan 5 kadın bisikletçi, teslim aldığı ay yıldızlı bayrağı, Erzurum’a götürmek üzere Muş’tan ayrıldı. Karayolunda tek sıra halinde seyir eden kadın bisikletçiler grubu, tarihi yapıları ve eşsiz tarihi güzellikleri de görme şansı elde etti. Yol kenarında Muş elmasının tadına bakan kadın bisikletçiler, Varto İlçe Kaymakamını ziyaret etti. Ardından Varto ilçesine bağlı Leylek, Sazlıca, Armutkaşı ve Çaylar köyleri ve Bingöl’ün Karlıova ilçesi güzergâhın dan Erzurum’a doğru yola çıktı.



Bingöl temsilcisinden ay yıldızlı bayrağı devir alarak Erzurum’a götüreceklerini ve kadınların bu görevi üstlenmesinin önemli olduğunu belirten Muş ekibi sözcüsü Demet Deniz, proje aracılığıyla sağlıklı yaşam ve insanların mutlu olabilmesi için sporun ne kadar önemli olduğunu söyledi. Muş’un da bir kadın bisiklet grubu olduğuna dikkat çeken Deniz, şunları söyledi:



"Mor Pedal Bisiklet Derneği bir etkinlik düzenliyor. Ülke genelinde elden ele bayrak teslim edilecek. Bizde gönüllü olarak buna katılmak istedik. Bayrağı Bingöl’den teslim aldık. Şuanda yoldayız sabahın erken saatlerinden yola çıktık. Hem spor yapıyoruz hem de doğayla iç içeyiz. Böyle bir etkinliğe katıldığımız için hepimiz çok mutluyuz."



Kadınlar ekibini ağırlayan Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin "19 Mayıs’ta başlayıp bütün ülke çapında bisiklet sürerek sporu yaygınlaştırma, bisiklet kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik bir faaliyet. Aynı zamanda 19 Mayıs’ta 30 Ağustos’un önemini de gençlere aşılama, milli duyguları uyandırma projesi. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı’nda da önde kadınlar var yani, kadınlarımız her yerde bizim. Kadınlarımızın Muş’ta bu işe önderlik yapmaları bizi sevindirdi" diye konuştu.



Ay- yıldızlı bayrağı Erzurum’a götürmek için zorlu yollarda pedal çeviren ekip üyesi Aylin Sinem Gültaç ise "Muğla'dan yola çıkan Türk Bayrağımız çeşitli illeri dolaşarak Muş'a kadar ulaştı. Muş’ta teslim aldık. Muş’tan yola çıkarak önce Varto’ya geldik ve bizi çok iyi ağırladılar. Buradan yola çıkarak Erzurum’a geçip bayrağı teslim edeceğiz. Bizim amacımız Türk kadınının gücünü göstermek" dedi.

