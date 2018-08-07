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(Görüntülü) Kadın arıcıların ürettiği bal, marka oldu

VAN Büyükşehir Belediyesi'nin kadın istihdamına katkı sunmak ve kadın girişimcileri iş hayatına kazandırmak için hayata geçirdiği proje kapsamında, 22 kadın arıcılık yapıyor. Tamamen organik üretilen ballar, marka haline geldi. Edremit...

VAN Büyükşehir Belediyesi'nin kadın istihdamına katkı sunmak ve kadın girişimcileri iş hayatına kazandırmak için hayata geçirdiği proje kapsamında, 22 kadın arıcılık yapıyor. Tamamen organik üretilen ballar, marka haline geldi.

Edremit ilçesinin Süphan Mahallesi'nde 22 kadın girişimci, Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 400 kovanlık arı çiftliğinde bal üretimi yapıyor. Düzce Üniversitesi'nde arıcılıkla ilgili eğitim de alan kadınlar, şimdiye kadar erkeklerin hakim olduğu mesleği yaparak hem aile ekonomilerine katkı sunuyor hem de organik bal üretmenin mutluluğunu yaşıyor. Tamamen doğal ve katkısız elde edilen ballar, laboratuvar ortamında test edildikten sonra petek ve süzme olarak şişeleniyor. Kadınların ürettiği ballar 'TuşBal' ismi ile de markalaştı.

Girişimcilerden Rengin Zebari, işini severek yaptığını, projenin kendilerine büyük katkı sunduğunu söyledi. Her geçen gün kendilerini daha da geliştirdiklerini anlatan Zebari, geçen yıl yaklaşık 1000 ton bal ürettiklerini kaydetti. Birinci kalite ve organik üretim yaptıklarını belirten Rengin Zebari, isteyen herkesin gelip balları test edebileceğini söyledi.

Vanlı kadın girişimciler tarafından üretilen organik ballar, Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Caddesi'ndeki el sanatları mağazasında satışa sunuluyor.

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