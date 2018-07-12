(Görüntülü) Kadın akrobasi pilotu Öztürk: Havacılık aşkına tutuldum

KADIN Akrobasi Pilotu Semin Öztürk, 8 yaşındayken ilk kez babası Ali İsmet Öztürk ile uçtuğunu söyleyerek," hangarların içinde yakıt kokusuyla büyüdük. Bizim için hangarlar oyun alanımızdı ve ben de bu havacılık aşkına tutuldum" dedi. Öztürk, 14 Temmuz'da Romanya'da Pitts S-2B uçağıyla akrobasi gösteri uçuşuna katılacak. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki, 'Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nin kurucusu akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün kızı olan Semin Öztürk (27), 8 yaşındayken babasıyla uçtuğunu söyledi. Son olarak geçen 30 Haziran-1 Temmuz arasında Sivrihisar Uluslarası Havacık Merkezi'nde düzenlenen 'Model Uçak ve Helikopter Festivali - Model AC Challenge Fest 2018' de akrobasi uçağıyla gösteri sunan Semin Öztürk, 14-15 Temmuz'da da Romanya'da düzenlenecek olan Aeromania Havacılık Festivali'ne katılacak. Öztürk, Romanya'daki festivalde Pitts S -2 B çift kanatlı akrobasi uçağıyla 2 uçuş gerçekleştireceğini belirterek, “yurt dışı ilk uçuşumu gerçekleştireceğim. İnşallah Türk Bayrağımızı göklerde dalgalandıracağım" dedi. 'TUTKUYA DÖNÜŞTÜ Havacılıkla iç içe olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Semin Öztürk şöyle konuştu: "Ailece havacılığın içindeyiz. Ben de helikopterlerin, uçakların arasında büyüdüm diyebilirim. Ve kendimi bildim bileli ben de havacılığın içindeyim. Ablam da aynı şekilde. Hangarların içinde büyüdük, yakıt kokusuyla büyüdük. Bizim için hangarlar oyun alanımızdı. Ve ben de bu havacılık aşkına tutuldum. 8 yaşında babamla ilk defa bir hava aracını kullanma keyfine vardım. Ve ondan sonra bende bir tutkuya dönüştü ve kopamadım diyebilirim. Sonra zaten açıkçası biraz kendiliğinden akışına bıraktım ve hızlıca bir havacılık içine girdim diyebilirim. Havacılıkla iç içe geçirmeye başladım bütün günlerimi ve durumdan da çok mutluyum." HELİKOPTER PİLOTU DA OLDU Semin Öztürk akrobasi uçağı pilotluğunun yanısıra 2016 yılında TUSAŞ Uçuş Okulu'nda PPL(H) Özel Helikopter Pilot Yetiştirme Kursu'nu başarıyla tamamlayarak Türkiye'nin ilk sivil kadın helikopter pilotu oldu. 2017 yılında İngiltere'de bulunan Advance Helicopter Uçuş Okulu'ndaki sınavı da geçen Öztürk MD-500 lisansı aldı.