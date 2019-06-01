(Görüntülü) Kadıköy Fikirtepe'de metruk binalarda yaşayanlar tahliye ediliyor

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, () KADIKÖY Fikirtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm alanındaki metruk binalar, belediye ekipleri tarafından boşaltılmaya başlandı. Kadıköy Belediyesine bağlı ekipleri, polis desteğiyle kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binalara geldi. Binalarda yaşayan yabancı uyruklu çok sayıda kişi belediye tarafından dışarı çıkartıldı. Ardından metruk binaların içindeki bu kişilere ait malzemeler kepçe yardımıyla kamyonlara yüklendi. Kentsel dönüşüm alanında yapılan çalışmalar sırasında çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Binaların, boşaltma işlemi bittikten sonra tamamen yıkılacağı öğrenildi.





Geçen pazar günü boşaltılan bir binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmişti.