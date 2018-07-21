Ramazan EĞRİ - İSTANBUL - KADIKÖY'de D-100 Karayolu'nda bir otomobilin yanması sonucu trafik felç oldu. D-100 Karayolu Kadıköy Uzunçayır mevkiinde içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil yandı. Hollanda'dan gelen gurbetçilere ait araç alev alev yanarken araçtan çıkan aile gözyaşlarına boğuldu. Otomobile ilk olarak yoldan geçen sürücüler müdahalede bulundu ancak söndürmeyi başaramadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevrede toplanan meraklı kalabalık yanan aracı görüntülemeye çalıştı. Araç yangını nedeniyle Ankara yönünde yoğunluk oluştu.
(Görüntülü) Kadıköy'de otomobil yandı; trafik felç oldu
Ramazan EĞRİ - İSTANBUL - KADIKÖY'de D-100 Karayolu'nda bir otomobilin yanması sonucu trafik felç oldu. D-100 Karayolu Kadıköy Uzunçayır mevkiinde içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil yandı. Hollanda'dan gelen gurbetçilere ait araç...
21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:54
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