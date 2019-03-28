(Görüntülü) Kadıköy'de öğrenci servisinde yangın

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () KADIKÖY'de , içinde öğrencilerin de bulunduğu seyir halindeki okul servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, yolun sağına çekerek durdurduğu minibüsten öğrencileri tahliye etti. Sürücü çabası ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında sürücü elinden yaralanırken, araçta hasar oluştu.



Yangın, dün, Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi üzerinde seyir halindeki okul servis minibüsünde çıktı. İddialara göre, öğrencileri okuldan alarak evlerine götürmek üzere yola çıkan Hayrettin Yüksel yönetimindeki 34 LKM 546 plakalı servis minibüsünün motor kısmından önce dumanlar, ardından alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekip durdurduktan sonra içerisinde bulunan öğrencileri hızla tahliye etti. Sürücü Yüksel'in çabası ve haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.





ÖĞRENCİLER PANİK YAŞADI



Yangını söndürmek için büyük çaba harcayan sürücü elinden yaralandı. Yaralı sürüye çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. Serviste bulunan öğrenciler büyük korku ve panik yaşadı. Öğrenciler velilerine teslim edildi.



Servis sürücüsü, "Birden duman çıktı. Hemen kenara çektim. Alev aldı ön taraf, öğrencileri hemen çıkarttık. Yangına müdahale ettik" diye konuştu. Yangın sonucunda servis minibüsünde hasar oluştu.