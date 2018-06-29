(Görüntülü) Kadıköy'de "kombine" trafiği

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () FENERBAHÇE Şükrü Saracoğlu Stadı ve çevresinde, kombine almak isteyen taraftarlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Stad çevresinde 3 sıra park yapan sürücülere trafik ekipleri müdahale ederek araçların kaldırılması için anonslar yaptı.





Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda kombine almak isteyen taraftarlar, sabahın erken saatlerinde stada beklemeye başladı.Kombine dağıtımı öncesi oluşan yoğunluk nedeniyle stad ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı. Stad çevresinde zaman zaman 3 sıra araç parkı oldu, trafik D-100 karayolu Fikirtepe metrobüs durağına kadar uzadı.Vatandaşların trafik yoğunluğu ihbarı üzerine stad ve çevresine çok sayıda trafik ekibi ve çekiciler sevkedildi. Gelen ekipler yola araçlarını park eden sürcülere anons ederek araçlarını kaldırması yönünde uyarılarda bulundu. Motosikletli trafik ekipleri de yolun açılması için yoğun çaba sarfetti. Ekiplerin çalışması sonunda taraftarlar araçlarını kaldrırarak yoğunluk azaldı.





Kombine almaya gelen Yasin Kayacan “anormal bir derecede bir yoğunluk vardı. 2’şerli 3'erli sıra yaşandı.Trafik ekipleri geldi 'araçlarınız çekilecek' diye uyarıda bulununca herkes araçlarını kaldırdı.diye konuştu.





Kombine almak isteyen bir taraftar da “sabah erken geldiğimizde tek sıraydı burası.Ama şimdi bir park yerinde 3 araba park ediyor.Trafiği aksatıyor ama insanlar kusurumuza bakmasın “dedi.