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(Görüntülü) Kadıköy'de kaza: Pantolonunun bacağı araçta takılı kaldı

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () KADIKÖY'de  yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Yaralanan kişinin yırtılan pantolon bacağı araçta asılı kaldı.   D-100 karayolu Ankara istikameti  Bostancı...

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () KADIKÖY'de  yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Yaralanan kişinin yırtılan pantolon bacağı araçta asılı kaldı.


 

D-100 karayolu Ankara istikameti  Bostancı yol ayrımındaki kaza sabah saatlerinde meydana  geldi.  Yolun karşısına geçmeye çalışan Vedat Ali Özkan'a, Konuralp Hayat'ın kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özkan yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler hemen yaralının yardıma koştu. İlk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine  gelen sağlık ekipleri yaralıyı sedyeye koyarak ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati  tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçtaki kadın uzun süre şok yaşadı. Bu arada çarpmanın etkisiyle  Özkan'ın pantolon  bacağı aracın ön bölümünde asılı kaldı. Sürücü, kalan pantolonun parçasını çıkararak yere attı.


 

GÖRGÜ TANIĞI:YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTI



Kazayı gördüğünü söyleyen bir kişi ,“Yaya geçidinden geçerken araç çarptı" diye konuştu. Sürücü, kazayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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