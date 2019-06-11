Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

(Görüntülü) Kadıköy'de eşini bıçaklayarak öldüren kocaya müebbet hapis istemi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ()  KADIKÖY'de eşi Billur Cucur'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile tutuklanan Türkay Cucur hakkında, "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis  istemiyle dava açıldı.    CİNAYETİN...

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ()  KADIKÖY'de eşi Billur Cucur'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile tutuklanan Türkay Cucur hakkında, "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis  istemiyle dava açıldı. 


 

CİNAYETİN DETAYLARI İDDİANAMEDE

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktül Billur Cucur ile Türkay Cucur'un 10 yıl önce evlendikleri, Türkay Cucur'un 6 Mayıs 2019'da 04.00 sıralarında önce eşini yastıkla boğmaya çalıştığı, ardından mutfakta aldığı meyve bıçağı ile eşini bıçakladığı, bıçağın eşinin vücuduna saplanması üzerine mutfağa giderek başka bir bıçak alıp bıçaklamaya devam ettiği, bağırmaya çalışan eşini boğmaya çalıştığı, peşinden de boğazını keserek öldürdüğü belirtiliyor. 


 

CİNAYETTEN SONRA SİGARA ALMAK İÇİN DIŞARIYA ÇIKMIŞ

İddianamede, eşini öldüren Türkay Cucur'un sigara almak için evden çıktığı, döndüğünde eşinin kolyesini ve valizini alarak evi terk ettiği, 11.00 sıralarında apartman görevlisini arayarak yaptıklarını anlattığı, apartman görevlisinin durumu polise bildirdiği, İzmir'e gitmek için otobüse bindiği sırada da polis tarafından yakalandığı kaydedildi. 

Türkay Cucur'un sorgusunda olay günü eşi ile tartıştığı esnada olayı yaptığını anlattığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin, "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. 


 

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328