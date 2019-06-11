(Görüntülü) Kadıköy'de eşini bıçaklayarak öldüren kocaya müebbet hapis istemi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () KADIKÖY'de eşi Billur Cucur'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile tutuklanan Türkay Cucur hakkında, "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.





CİNAYETİN DETAYLARI İDDİANAMEDE



Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktül Billur Cucur ile Türkay Cucur'un 10 yıl önce evlendikleri, Türkay Cucur'un 6 Mayıs 2019'da 04.00 sıralarında önce eşini yastıkla boğmaya çalıştığı, ardından mutfakta aldığı meyve bıçağı ile eşini bıçakladığı, bıçağın eşinin vücuduna saplanması üzerine mutfağa giderek başka bir bıçak alıp bıçaklamaya devam ettiği, bağırmaya çalışan eşini boğmaya çalıştığı, peşinden de boğazını keserek öldürdüğü belirtiliyor.





CİNAYETTEN SONRA SİGARA ALMAK İÇİN DIŞARIYA ÇIKMIŞ



İddianamede, eşini öldüren Türkay Cucur'un sigara almak için evden çıktığı, döndüğünde eşinin kolyesini ve valizini alarak evi terk ettiği, 11.00 sıralarında apartman görevlisini arayarak yaptıklarını anlattığı, apartman görevlisinin durumu polise bildirdiği, İzmir'e gitmek için otobüse bindiği sırada da polis tarafından yakalandığı kaydedildi.



Türkay Cucur'un sorgusunda olay günü eşi ile tartıştığı esnada olayı yaptığını anlattığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin, "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.





İDDİANAME KABUL EDİLDİ



İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.



