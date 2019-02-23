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(Görüntülü) Kadıköy'de bir garip olay…

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İstanbul, () - KADIKÖY'de otobüsün altına giren bir kişi polisi seferber etti. Polisin zor kullanarak otobüsün altında çıkardığı kişi gözaltına alındı. Olay saat 07.45 sıralarında Söğütlüçeşme...

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İstanbul, () - KADIKÖY'de otobüsün altına giren bir kişi polisi seferber etti. Polisin zor kullanarak otobüsün altında çıkardığı kişi gözaltına alındı. Olay saat 07.45 sıralarında Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Ataç'ın kullandığı özel halk otobüsü yolcu indirmek için durağa yanaştı. Bu sırada otobüsün altındaki kişiyi görenler kaza olduğunu sanarak polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiyeden kurtarıcı araç ve sağlık ekipleri sevk edildi. OTOBÜSÜN ALTINDA BEBEĞİM VAR Olay yerine ekipler yaptıkları ilk incelemede otobüs altındaki kişinin sıkışmadığını anladı. İsmi öğrenilemeyen kişi, 'otobüsün altında bebeğim var' diyerek buradan çıkmadı. Polis ekipleri otobüsün altına giren kişiyi çıkarmak için uzun süre dil döktü. Yapılan tüm ikna çabalarına rağmen otobüsün çıkmayan kişiyi polis zor kullanarak çıkardı. Gözaltına alınan kişi, İskele Polis Merkezine götürüldü. Olayın kaza olmadığının anlaşılmasını ardında itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Otobüs sürücüsü Ali Ataç, "Durakta yolcu indiriyordum. Bir kişi otobüsün altına girdi 'bebeğim var' diyerek çıkmadı" diye konuştu.

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