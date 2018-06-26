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(Görüntülü) Kadıköy'de binalar Mural Festivali canlandı

Müge YARIMBATMAN-Selen ÖZÇELİK/İstanbul, ()- KADIKÖY Belediyesi tarafından düzenlenen Mural İstanbul Festivali başladı. Kadıköy Yeldeğirmeni'nde bazı eski apartmanların dış cephe duvarlarını boyayarak sanatsal çalışmaların yapıldığı...

Müge YARIMBATMAN-Selen ÖZÇELİK/İstanbul, ()- KADIKÖY Belediyesi tarafından düzenlenen Mural İstanbul Festivali başladı. Kadıköy Yeldeğirmeni'nde bazı eski apartmanların dış cephe duvarlarını boyayarak sanatsal çalışmaların yapıldığı festival 3 yabancı, 1 yerli sanatçının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Binalarda boyalamalar sırasında vinçler de kullanılıyor. 

Bu sene 7'incisi gerçekleştirilen festivalin birinci bölümü için Sırbistan'dan gelen sanatçı Artez, Osmanağa Mahallesi'nde; Brezilya'dan gelen sanatçı Arlin, Rasimpaşa Mahallesi'nde çalışmalarına başladı. Festivalin 2 Temmuz'da başlayacak ikinci bölümünde ise Hırvatistan'dan gelen Lonac ve Türkiye'den katılan Omeria, Rasimpaşa Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürecek. Yaptıkları boyamalara mahallelilerin ilgisinin yoğun olduğunu söyleyen Artez, "Bu beni sanatçı olarak iyi hissettiriyor. Boyamamı yaparken böylesi destek almak bana çok iyi geliyor" dedi.  Arlin ise "Mekanı ve topluluğu değiştiriyoruz. Burada yaşayan insanlar için çocuklarıyla birlikte bu duvarları görmek çok ilgi çekici ve havalı" şeklinde konuştu. 

Sanatın Kadıköy'ün sakinliğini koruyup güçlendirdiğini belirten Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “Dünyanın her tarafından gelen mural sanatçıları ile Kadıköy uluslararası bir yer oldu ve New York'taki bir yarışmada ilk 20 arasına girdi" diye devam etti.

Festival 8 Temmuz'a kadar devam edecek.

 

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