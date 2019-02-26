Murat KORKMAZ-İSTANBUL()-KADIKÖY'de iki hurda otomobil alev alev yandı. Yumurtacı Abdi Bey Caddesi'nde park halinde olan iki hurda otomobilde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan otomobilleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlara su sıkarak, yangını kontrol altına aldı.
(Görüntülü) Kadıköy'de 2 otomobil alev alev yandı
Murat KORKMAZ-İSTANBUL()-KADIKÖY'de iki hurda otomobil alev alev yandı. Yumurtacı Abdi Bey Caddesi'nde park halinde olan iki hurda otomobilde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan otomobilleri...
26 Şubat 2019 Salı 15:39
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