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(Görüntülü) Kadıköy'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç kaza yaptı: biri ağır, 2 yaralı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() KADIKÖY'de 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada biri ağır, iki kişi yaralandı.    Kaza,Rasimpaşa Mahallesi Sarayardı...

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() KADIKÖY'de 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada biri ağır, iki kişi yaralandı. 


 

Kaza,Rasimpaşa Mahallesi Sarayardı Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Erol Bayhan'ın kullandığı otomobil 41 DT 225 plakalı otomobil Bayhan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmasının etkisiyle otomobilin içerisine sıkışan Erol Bayhan ve yolcu kısmında oturan Enes Dalkılıç(14) yaralandı. 

İhbar üzerine itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisine sıkışan Erol Bayhan'ı kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bayhan ve kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Dalkılıç ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Erol Bayhan'ın durumu ağır olduğu öğrenilirken Enes Dalkılıç'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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