(Görüntülü) Kadifekale'de üretici pazarı açıldı

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, () - İZMİR'in Konak ilçesindeki tarihi Kadifekale'de surların içinde açılan 'Pagos Üretici Pazarı' ilgi gördü. Pazarının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, özellikle kadınların ürettiği ürünleri satışa sunacağı bu pazarların sayısını artıracaklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce, üreticinin ürünlerini doğrudan İzmirli ile buluşturmak, Kadifekale'yi yeniden kente, kentliye ve turizme kazandırmak amacıyla surların içinde Pagos Üretici Pazarı kuruldu. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gerçekleştirdiği açılışa CHP İzmir milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, Kani Beko ve ilçe belediye başkanları ile birlikte üretici ve vatandaşlar katıldı. Başkan Soyer ve protokol üyeleri stantları tek tek dolaşarak üreticilerin sorunlarını dinledi KADİFEKALE HAKETTİĞİ DEĞERE KAVUŞACAK İsmini Kadifekale'nin antik dönemdeki ismi 'Pagos'tan alan üretici pazarının açılışında konuşan Başkan Tunç Soyer, Kadifekale'yi hak ettiği değere kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi. Soyer, öncelikli hedeflerinin kaledeki tarihi ortaya çıkarmak olduğunu söyledi. Yerel seçimlerden önce İzmir için açıkladıkları projeleri hatırlatan Soyer, 3'üncü cemre başlığıyla açıkladıkları proje tanıtımını Kadifakale'de gerçekleştirdiklerini söyledi. Daha önce sözünü verdikleri Pagos pazarında Kadifekaleli kadınların ürettiklerinin izmirlilerle buluşacağını anlatan Soyer, "Kadınlarımıza ev içinde temizlik yapmak, yemek yapmak, çocuk ve yaşlı bakma gibi görevler yükleniyor. Ancak onların sorumlulukları bunlarla sınırlı değil. Kadınların olmadığı yaşam alanları eksiktir. Bugün ülkemizde kadının öncü rolu göz ardı ediliyor. Kadının rolünün olmadığı toplum parçalanmaya mahkumdur" dedi. Kadınların yaşamın her alanında olduğunu göstermek için İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kadın şoför istihdamına ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Soyer, kısa bir süre içinde kadın şoförlerin göreve başlayacağını açıkladı. İLÇELERDE YAYGINLAŞACAK Pagos Üretici Pazarı'nda üreticilerin aracısız biçimde tüketiciyle buluşacağını anlatan Tunç Soyer şöyle devam etti: "Bu pazarların sayıları artacak. Her ilçede bu pazarlardan açacağız. Kadınlara fırsatlar vererek bizlere değer katmasını ve İzmir'i büyütmesini sağlayacağız. Siyasetçiler devlet kavramı üzerinden toplumu şekillendirir. Biz ise 'belediye ana' söylemini kullanıyoruz. İzmir'in her yerini ana şefkatiyle donatacağız. İzmir'de tarihi değişimi başlatıyoruz. Ana, üreten kadındır. Çocukluğumda Kadifekale'ye gelir ve turistlerle konuşurdum. O yıllarda Kale turist otobüsleriyle doluydu. Şimdi Kale'nin küllerinden yeniden doğuşuna şahitlik edeceğiz. Bütün İzmirliler buraya akacak. Haydi şimdi pamuk eller cebe. Alışveriş zamanı. Üretici kadınlarımızın ürettiklerini evlerimize taşıyacağız. Her şey çok daha güzel olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerle el ele hep beraber daha güzel bir İzmir yaratacağız. İzmirlilere sesleniyorum; bizim kolumuza girin, desteğinizi esirgemeyin, sizi mahçup etmeyeceğiz." Başkan Soyer konuşmasının ardından, yöresel kıyafetler giyerek meydanda testi kırdı. Her cumartesi kurulacak Pagos Üretici Pazarı'nda 33 tarımsal kalkınma kooperatifi ile birlikte Kadifekale'den 90 kadın üretici ürünlerini satışa sunacak. Pazarda zeytinyağı, sebze meyve ve süt ürünlerinden hediyelik eşyaya kadar çok sayıda ürüne ulaşılabilecek.