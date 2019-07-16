Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()-KAMERUN'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu. Türk vatandaşı 10 denizcinin, 13 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda korsanlar tarafından rehin alındığı öğrenildi. Saldırıya uğrayarak mürettebatı kaçırılan geminin içinden fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğrafların çekildiği radar cihazı ve telsizlerin bulunduğu bölümlere mermi isabet aldığı görüldü.
(Görüntülü) Kaçırılan gemide saldırının izleri
Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()-KAMERUN'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu. Türk vatandaşı 10 denizcinin, 13 Temmuz'da akşam...
16 Temmuz 2019 Salı 17:20
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