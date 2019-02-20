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(Görüntülü) Kaçak ürettikleri silahları internetten satan şebekeye operasyon 17 gözaltı

Konya'da merdiven altı diye tabir edilen atölyelerde üretilen tüfek ve kurusıkıdan dönüştürülen tabancaları internet üzerinden satan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda,  37 tabanca, 30 fişek,...

Konya'da merdiven altı diye tabir edilen atölyelerde üretilen tüfek ve kurusıkıdan dönüştürülen tabancaları internet üzerinden satan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda,  37 tabanca, 30 fişek, 81 icra yayı ile atölye ekipmanları ele geçirildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tüfek üretiminin yoğunlukta yapıldığı Beyşehir'de kaçak silah üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, bir şebekenin merdiven altı tabir edilen atölyelerde ürettikleri tüfek ile kurusıkıdan dönüştürdükleri tabancaları internetten satıp, alıcıya kargo ve kuryeyle ulaştırdıklarını belirledi. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ardından da bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yapılan aramada ise 37 tabanca, 30 fişek, 81 icra yayı ve ile atölye ekipmanları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi. 

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