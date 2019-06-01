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(Görüntülü) Jeotermal kokusuna karşı lavanta dikildi

Burhan CEYHAN / AYDIN, () AYDIN'da hayata geçirilen 'Lavanta Kokulu Efeler' isimli proje kapsamında 13 dönümlük araziye 10 bin lavanta fidanı dikildi. Proje ile jeotermal enerji kaynaklı kötü kokunun öne geçilmesi hedefleniyor. 'Lavanta...

Burhan CEYHAN / AYDIN, () AYDIN'da hayata geçirilen 'Lavanta Kokulu Efeler' isimli proje kapsamında 13 dönümlük araziye 10 bin lavanta fidanı dikildi. Proje ile jeotermal enerji kaynaklı kötü kokunun öne geçilmesi hedefleniyor.

'Lavanta Kokulu Efeler Projesi' için Işıklı Mahallesi'nde 13 dönümlük bir arazi seçildi. Efeler Belediye Baykanı CHP'li Fatih Atay ve Efeler Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grup, bu arazide 10 bin lavanta fidesini toprakla buluşturdu. Başkan Atay, özellikle sabahları jeotermal enerjiden kaynaklı kötü bir kokunun hakim olduğunu ve lavanta yetiştirilmesi ile Efeler'in havasını değiştirecek olmanın yanı sıra üreticilere de alternatif gelir sağlamak için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Bir yıl sonra hasat edilecek lavantaların yağından krem ve sabun gibi kozmetik ürünlerin üretilmesi için sanayileşme aşamasına da geçileceğini söyleyen Atay, bu işin kadın ve gençlere istihdam olanağı sağlayacağına dikkat çekti.

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