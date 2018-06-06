(Görüntülü) Japon gazeteciler Bodrum'da

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi, Japonya'nın tanınmış dergi ve gazetelerinde görevli 9 gazeteciyi ağırladı. Türk-Japon işbirliği ile 2007 yılında gerçekleştirilen Ertuğrul Firkateyni'nin kazısını gerçekleştiren Bodrum Sualtı Arkeoloji Enstitüsü'nü (İNA) ziyaret eden konuk gazetecilerin, ülkelerine döndüklerinde yazılarıyla Bodrum'un Japonya'da tanıtımına katkı sağlayacakları bildirildi.



Bodrum Karya Kültür Sanat Tanıtım Vakfı (BOSAV) ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle gerçekleştirilen tanıtım çalışmaları kapsamında Japonya'daki 9 tanınmış dergi ve gazetenin muhabiri İstanbul'un ardından Bodrum'a geldi. Bodrum'u tarihini ve ören yerlerini gezen konuk gazeteciler, Japonya'da Ertuğrul Firkateyni kazılarını gerçekleştiren Bodrum Sualtı Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti. Japon gazetecilere, kütüphanede düzenlenen toplantıda, BOSAV Yönetim Kurulu Başkanı ve Ertuğrul Firkateyni kazıların gerçekleştiren Bodrum Sualtı Arkeoloji Enstitüsü'nün eski Başkanı Tufan Turanlı kazılarla ilgili, Arkeolog Berta Lledo ise çıkarılan eserlerle ilgili yürütülen laboratuvar çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Bodrum Karya Kültür Sanat Tanıtım Vakfı'nın (BOSAV) Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Turanlı, "11 yıldır kazısını yapmakta olduğumuz Ertuğrul Firkateyni kazısıyla ülkemizi Japonya'da gayet iyi tanıttık. Hedefimiz sadece tanıtmak değil aynı zamanda da Japon turistleri ülkemizde ağırlamak. Bu nedenle Türk Hava Yolları işbirliğiyle Japonya'nın en seçkin 9 dergisinin temsilcilerini ve gazetecilerini Bodrum'da ağırlamaktayız. Onlara buradaki güzellikleri, kültürel değerlerimizi de tanıtıyoruz. 9 tanınmış Japon dergisinin temsilcilerinin burada olması bizi çok mutlu ediyor. Onların yazacağı güzel yazılar sonucunda bir çok Japon, yaz ya da kış dönemlerinde ülkemizi ve Bodrum'u ziyaret edecek" dedi.



Türk Hava Yolları Tokyo Şubesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Miwa Tanimoto, Bodrum Japonya'da çok bilinmediğini belirtip, "THY'de Japon halkını Türkiye'ye gelmesi için teşvik ediyor" dedi.



Serbest gazeteci-yazar Yuki Osaki, kendisinin Ertuğrul Firkateyni'ni bildiğini ancak ülkesindeki birçok kişinin bu konuda bilgisi olmadığını belirtip, "Bu çok üzücü. Ancak, yazacağımız yazılarla Ertuğrul Firkateyni'nin daha çok kesim tarafından duyulmasını sağlayacağız. Aramızda, farklı dergi ve gazetelerin temsilcileri var. Hepsinin ayrı özel konuları var. Elit magazin dergileri içinde Bodrum'a da yer vereceğiz" dedi.



Japon gazeteciler, 2 gün daha Bodrum'da kaldıktan sonra tekrar İstanbul'a geçecek, ardından da ülkelerine dönecek.