Yılmaz BEZGİN - İbrahim MAŞE- İSTANBUL, () - JANDARMA helikopter destekli trafik denetlemesi yaptı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sikorsky S-70 helikopter ile trafik denetimi yaptı. Karayolları üzerinde zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek, hatalı sollama yapmak şeklindeki kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla yapılan denetimde kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi. Tespit edilen sürüler, yoldaki ekiplere bildirildi.
(Görüntülü) Jandarmadan helikopter destekli trafik denetlemesi
Yılmaz BEZGİN - İbrahim MAŞE- İSTANBUL, () - JANDARMA helikopter destekli trafik denetlemesi yaptı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sikorsky S-70 helikopter ile trafik denetimi yaptı. Karayolları üzerinde zorunlu haller dışında...
22 Mart 2019 Cuma 12:41
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