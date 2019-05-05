Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin...
Acı haber; 1'i Yüzbaşı 4 şehit, 1'i binbaşı 2 yaralı
Suriye'de 1 yüzbaşı şehit, 1...
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...

(Görüntülü) Jandarma, Topçu Göleti ve çevresini temizledi

YOZGAT'ta, çevresinde piknik yapılan Topçu Göleti'nde jandarma dalgıç ekibinin gerçekleştirdiği temizlik çalışmasında çaydınlık, şişe, poşet, balık ağı gibi atıklar bulundu. Yozgat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,...

YOZGAT'ta, çevresinde piknik yapılan Topçu Göleti'nde jandarma dalgıç ekibinin gerçekleştirdiği temizlik çalışmasında çaydınlık, şişe, poşet, balık ağı gibi atıklar bulundu. Yozgat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topçu Göleti Piknik Alanında, 'Temiz çevre temiz toplum' sloganıyla temizlik çalışması yaptı. Merkez İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İzzet Görenli koordinesinde yapılan çalışmada jandarma personeli, mesire alanında piknikçilerin bıraktığı atıkları toplayıp çöp torbalarına doldurdu. Jandarma dalgıç ekibi de gölette temizlik yaptı. Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Akın ve Tarım Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Seyfali Ağtepe de dalış ekibinde yer aldı. Yapılan çalışmada göletten çaydanlık, şişe, poşet içinde çöp ve balık ağları çıkarıldı. Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada torbalar dolusu atık toplandı. Topçu Göleti çevresinde piknik yapanlar, temizlik yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti. Piknikçilerden Ergün Gün, "Jandarma geldi, burada temizlik yaptı. Dalgıçlar suya girdi. Yozgat'ın en güzel yerlerinden birisi olan Topçu Göleti çevresinde piknik yapıyoruz. Gelen vatandaşlarımızın da burasını temiz tutmasını istiyoruz. Jandarma ekiplerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328