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(Görüntülü) Jandarma Genel Komutanı Kahramanmaraş'ta

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kahramanmaraş'ta Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret edip, İl Jandarma Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu. Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki heyetle Kahramanmaraş'taki...

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kahramanmaraş'ta Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret edip, İl Jandarma Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu. Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki heyetle Kahramanmaraş'taki temaslarında ilk olarak Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makam geçen Çetin, ziyaretin anısına Vali Özkan'a hediye verdi. Vali Vahdettin Özkan da Çetin'e, ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, valilik ziyaretinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'na geçti. Burada genel denetleme ve kontrollerde bulunan Çetin, daha sonra kentten ayrıldı.

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