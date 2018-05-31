ANKARA () - Jandarma Genel Komutanlığı, Şırnak ili Uludere ilçesi Şenoba yakınlarında 31 Mayıs 2017 tarihinde yaşanan helikopter kazası sonucu şehit düşen askerleri yayınladıkları bir klip ile andı. Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan coogeer tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmüş; kazada, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da aralarında bulunduğu, 2'si pilot, biri teknisyen, 13 asker şehit olmuştu.
(Görüntülü) Jandarma'dan Şenoba helikopter kazası şehitlerine özel klip
ANKARA () - Jandarma Genel Komutanlığı, Şırnak ili Uludere ilçesi Şenoba yakınlarında 31 Mayıs 2017 tarihinde yaşanan helikopter kazası sonucu şehit düşen askerleri yayınladıkları bir klip ile andı. Şırnak'ın Uludere ilçesi...
31 Mayıs 2018 Perşembe 09:31
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