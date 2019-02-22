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(Görüntülü) İznik'teki tarihi Roma Tiyatrosu, 10 yıldır kapalı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Bursa'nın İznik ilçesindeki en önemli ve büyük tarihi yapı olan, 2200 yıllık Roma Tiyatrosu, kazı ve restorasyon çalışmaları nedeniyle 10 yıldır turizme kapalı. İznik'e ziyaret için gelen...

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Bursa'nın İznik ilçesindeki en önemli ve büyük tarihi yapı olan, 2200 yıllık Roma Tiyatrosu, kazı ve restorasyon çalışmaları nedeniyle 10 yıldır turizme kapalı. İznik'e ziyaret için gelen turistler ve ilçedeki turizm işletmecileri, kapısında 'Dikkat köpek var. İçeri girmek tehlikelidir' yazısı bulunan Roma Tiyatrosu'nun kapalı olmasına üzüldüklerini belirtti. İznik Genç İş Adamları Derneği eski Başkanı Ali Karaman, "İznik turizmi bitmiştir" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2009 yılında kazı ve restorasyon çalışmaları başlatılan İznik Roma Tiyatrosu'nda kapılar, yerli ve yabancı turistlere henüz açılamadı. İznik Genç İş Adamları Derneği eski Başkanı Karaman, kapısında 'Dikkat köpek var. İçeri girmek tehlikelidir' yazısı bulunan Roma Tiyatrosu'nun önünde açıklama yaptı. İznik'e gelenlerin, Roma Tiyatrosu'nun kapalı olduğunu öğrenince üzüldüğünü belirten Karaman, "Tiyatro açılmadı, müze de yaklaşık 8 yıldır kapalı. Yani bu tarihi mekanların kapalı olması, turizm yönünden olumsuz. Büyük ölçüde etkileniyoruz. İznik'e turist gelmeyince bizim de işlerimiz iyi gitmiyor. 35 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösteriyorum. Roma Tiyatrosu, İznik için çok büyük önem arz etmektedir. Tel örgülerle çevrili olması ve kapısının kapalı olması, turistler için kötü bir durum. Bunu gören turistler, bir daha buraya gelmiyor. Turizm şirketleri de İznik'i gezi programına almıyor. İznik turizmi bitmiştir" diye konuştu.
'YAZIK BU KENTE'
Ailesiyle birlikte şehir dışından İznik'e gezmeye gelen Enver Özverer ise "İstanbul'dan geldim. İznik'in Bizans, Roma, Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yaptığını bu nedenle çok önemli tarihi bir kent olduğunu biliyorum. Müzeye gittik. Müze 7- 8 yıldır kapalıymış. Buraya, Roma Tiyatrosu'na geldik. Burası da kapalı. 30 sene önce gelmiştim o zaman da kapalıydı. Birçok tarihi mekan kapalı. Yazık bu kente" dedi.
'GELENLER ROMA TİYATROSU'NU SORUYOR'
İznik'te plaj işletmeciliği yapan Bekir Uslu da "17 yıldır işletmeciyim. İşletmemize gelen turistler, maalesef tarihi alanların kapalı olmasından yakınıp, duruyor. Roma Tiyatrosu'nu gezmek istiyorlar, soruyorlar, kapalı. Müzeyi soruyorlar, kapalı. Biz de turizmden para kazanıyoruz" diye konuştu.
'EVİMDEN FOTOĞRAF ÇEKİYORLAR'
Tarihi Roma Tiyatrosu'nun bitişiğinde 2 katlı evi bulunan Saire Karagöz ise "Gelenlere ben kapımı açıyorum. 2 katlı evimin çatısına çıkıp, oradan fotoğraf ve video çekiyorlar. Ben de onlarla fotoğraf çektiriyorum, çok da güzel oluyor" dedi.

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