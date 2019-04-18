(Görüntülü) İznik'te kaçak kazı yapan 8 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı - Ekiyle
18 Nisan 2019 Perşembe 21:55
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