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(Görüntülü) İznik Müzesi, 7 yıl aradan sonra kapılarını açtı

BURSA'daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve 7 yıldır kapalı olan tarihi İznik Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın devreye girmesiyle ziyarete açıldı. Bursa’nın İznik İlçesinde 1388 yılında Sultan I....

BURSA'daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve 7 yıldır kapalı olan tarihi İznik Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın devreye girmesiyle ziyarete açıldı.

Bursa’nın İznik İlçesinde 1388 yılında Sultan I. Murad'ın annesi Nilüfer Hatun'un anısına inşa edilerek imaret olarak kullanılan ve 1960 yılında ise müze olan İznik Müzesi, 2012 yılında, restore edilmek ve kendi enerjisini üreten müze yapılmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ziyarete kapatıldı. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan İznik'in en önemli değerlerinden olan ve içerisinde Bizans döneminden Osmanlı dönemine kadar toplamda 15 bin 59 kayıtlı tarihi eser bulunan müze, 7 yıl sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimiyle geçici olarak ziyarete açıldı. Müzedeki eserlerin daha sonra yeni yerine taşınarak kalıcı olarak sergileneceği belirtildi. İznik Müzesi'ne özel izinli turların girebildiği öğrenildi. 

İznik halkı ve ziyaretçiler, müzenin geçici süreyle de olsa açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtirken, müze, ilk ziyaretçilerini ağırladı. 

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