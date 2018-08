(Görüntülü) İzmit'te kablolu su kayağı keyfi

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli)- TÜRKİYE'nin doğal gölet üzerine kurulu ilk kablolu su kayağı tesisi olma özelliğini taşıyan Gölkay The North Cable Park'ta, adrenalin tutkunları, hafta sonları kablolu su kayağı yapıyor, gölde serinlemenin keyfini yaşıyor.



Sıcak havadan bunalan vatandaşlar Gölkay The North Cable Park'ta su sporları yaparak serinliyor. Wakeboard (Su kayağı), Sup Board, Flyboard ve kano gibi birçok su sporunun yapılabildiği tesiste, aynı anda 27 kişi Wakeboard yapabiliyor. Yeni başlayanlar için eğitimlerin de verildiği tesislerde, milli sporcular da antrenman yapma fırsatı buluyor. Tesis içerisindeki 806 metre uzunluğundaki Avrupa standartlarına uygun engelli parkurda, sporcular kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.



Su sporlarıyla ilgili bir çok eğitimin tesiste verildiğini söyleyen Türkiye Su Kayağı Milli Sporcusu Abdullah Doğuer, "Her türlü su aktivitesi bu tesisimizde mevcut. Kanolar, stand-up boardlarımız var. Ekstradan su kayağı eğitimleri veriyoruz. İnsanların kendilerini ve yeteneklerini geliştirmeleri açısından çok güzel bir tesis burası. Kendi aramızda da çok fazla eğleniyoruz burada. Eğitim açısından da her türlü yardımı sağlıyoruz. Su sporları ile ilgilenen herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.



İlk kez su kayağı yaptığını söyleyen Kağan Orhan, "Buraya hem macera, hem de eğlence olsun diye geldik. Buraya arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine geldik. Özellikle eğitim veren arkadaşlar ve bulunduğu konum itibariyle güzel bir yerde olduğu için geldik. Henüz suyun üzerinde duramadık. Kaymayı yeni öğreniyoruz ama inşallah en kısa zamanda öğreneceğiz" şeklinde konuştu.



İstanbul'da yaşayan Ukrayna asıllı Elena Sosunova ise, "Benim için ilk deneyim oldu açıkçası, ama çok eğlenceli ve heyecanlı. Henüz doğru düzgün kayamadım. Deneye deneye umarım en kısa zamanda öğreneceğim. Çok heyecanlı ve çok mutluyum buraya geldiğim için" dedi.



Su sporlarına meraklı olduğunu söyleyen Bilgesu Yakan ise şöyle konuştu:



"Burayı yaklaşık 2 sene önce arkadaşım vasıtasıyla keşfetmiştim, ama o zaman spora başlamıştım. Geçen sene Nisan ayı gibi bir kez denedim. Sonra bir daha bırakamadım. Her hafta sonu da gelmeye özen gösteriyorum. Normalde bu sporda profesyonel olabilmek için çok sık gelmek gerekiyor. Ben haftada 1 veya 2 kez gelebiliyorum. Bütün gün kayıyorum, ama profesyonel olmak için daha fazla çalışmak gerekiyor. Çok eğlenceli bir spor. Havalar da sıcak, bir aktivite yapmak gerekiyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Burası İstanbul'a da çok yakın. 45 dakikada burada oluyorum. İnanılmaz güzel bir aktivite. Gelen sporcular arasında bayan sporcu sayısı gerçekten çok az. Erkekler kadar kadınların da bu sporla ilgilenmesini istiyorum. Bu sporu herkese öneriyorum. Gerçekten çok keyifli"