(Görüntülü) İzmirliler Roman karnavalında doyasıya eğlendi

Hande NAYMAN, Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()- İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki büyük eğlence mekanında bu yıl ilk kez Hıdırellezi kutlamak amacıyla Roman karnavalı 'Romaniva' düzenlendi. Etkinlikte, el kınasından, yumurta tokuşturmaya, sokak sanatçılarının gösterisinden, bakla falı baktırmaya kadar gün boyu süren birçok aktivite yer aldı. Farklı grupların konserleriyle birlikte İzmirliler karnavalda doyasıya eğlendi.



Hıdırellezi dans ve çeşitli gösterilerle kutlamak amacıyla Roman karnavalı düzenlendi. 'Romaniva' adı altında düzenlenen karnavalda, el emeği etnik ürünler sergilendi, el kınası tezgahları açıldı, açılan atölyelerde katılımcılar yumurta boyadı ve çiçeklerden kendilerine taç yaptı. Sokak sanatçıları gösterileri ve grup konserlerinin de olduğu etkinlikte, roman kültürüne özgü bakla falı, dilek ağacı, kısmet salıncağı gibi aktiviteler de katılımcılarla buluştu. Yağışlı havaya rağmen ziyaretçiler, yüzlerine boncuklarla süslemeler yapıp, taktıkları çiçekli taçlarla doyasıya eğlendi.



'ROMAN KÜLTÜRÜNÜN DİNAMİKLERİ YER ALIYOR'



Karnaval direktörü Arda Büyükkoyuncu, "Festivalde Roman kültürünün dinamiklerini içeren unsurlar yer alıyor. Biraz deneyimsel bir festival oldu. Roman kültürünün eğlenceli alışkanlıkları vatandaşlarla buluştu. Sahne programlarımızda tamamen Roman dünyasından çıkan sanatçılardan oluşuyor. Bu karnaval gece 24.00'e kadar devam edecek. Romanların eğlenceli hayatı bizi içine çekiyor. Biz de bu kültürü ve eğlenceyi buraya taşımak istedik. Stantlarda da yumurta boyama, kısmet salıncağı, fal, el kınası gibi farklı aktiviteler yer alıyor. Ayrıca bir Roman pazarımız var, 16 farklı firmanın katılımıyla beraber renkli bir dünya yarattık. Her sene Hıdırellez İzmir'de coşkuyla kutlanıyor. Biz de İzmir'de 'Tenekeli Mahalle' kültürünü o bölgeye gidemeyen davetlilerle tanıştırmak istedik. Aynı zamanda buraya gelen ziyaretçiler de çok renkli kıyafetler, kostümlerle gelmişler. Kültürün dinamiği çok zengin, herkes onun ucundan tutmak istiyor. Bu dışavurumu yaşatabilmek için bir fırsat tanımak gerekiyordu biz de bu fırsatı yarattık. Önümüzdeki yıllarda karnavalı uluslararası platforma taşımayı planlıyoruz. Bir sonraki karnavalı 'Romanival Berlin' olarak gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.



EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRDİLER



Karnavalda eğlenceli vakit geçiren katılımcılardan Meltem Denizli, "Bugün buraya eğlenmeye geldik. Tüm günü burada geçirmeyi düşünüyorum. Böyle festival ve karnavallar sık sık düzenlenmeli. Buraya gelen herkes çok iyi vakit geçiriyor. Hava düzelirse daha da iyi geçeceğini ümit ediyorum" dedi.



Karnavalda eğlenen Ceren Virtenen ise, "Burada saçlarımıza taç yaptık, renkli örgüler yaptırdık, elimize kına yaktık. Her şey çok güzel. Müzik şahane, eğleniyoruz. Yağmura rağmen buradayız ve eğlenmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Karnavala arkadaşlarıyla birlikte gelen Belma Arslan da, "Karnaval çok güzel başladı. Atölyede kendimize taç ve takılar yaptık. Böyle bir karnavalın yapılacağını internetten öğrendik. Bizim için çok farklı ve güzel oldu" dedi.