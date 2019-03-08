Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

(Görüntülü) İzmirli kadınlara Kocaoğlu sürprizi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle tramvay yolcusu kadınlara çiçek verdi. Sabah işine, okuluna ya da arkadaş ziyaretine gitmek üzere yola çıkan İzmirli kadınlar, güne güzel...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle tramvay yolcusu kadınlara çiçek verdi.
Sabah işine, okuluna ya da arkadaş ziyaretine gitmek üzere yola çıkan İzmirli kadınlar, güne güzel bir sürprizle başladı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle tramvay yolcusu kadınları çiçeklerle karşılayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Fahrettin Altay ile Konak arasındaki sefere katılarak vatandaşlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu özel gün nedeniyle yine bir toplu ulaşım aracını tercih eden Başkan Kocaoğlu, 8 Mart kutlaması yaptığı kadınlara çiçek dağıtırken erkek yolculara da Kadınlara iyi davranın, nezaketli olun uyarısında bulundu. Başkan Aziz Kocaoğlu?nun elinden çiçek alan İzmirliler, güne keyifli ve moralli bir başlangıç yaptı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328