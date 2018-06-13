(Görüntülü) İzmir’de 10 kişiye teröre destek gözaltısı
İZMİR’de, sosyal medya hesaplarından terör örgütlerine destek verdikleri gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri DHKP-C ve Devrimci...
13 Haziran 2018 Çarşamba 15:10
İZMİR’de, sosyal medya hesaplarından terör örgütlerine destek verdikleri gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri DHKP-C ve Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri'ne (DKP/BÖG) destek verdikleri tespit edilen 10 şüphelinin adreslerine, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda, örgütlerin faaliyetleri hakkında çok sayıda doküman ve dijital malzeme bulundu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
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