Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları... Hangi ilde hangi ittifak önde
Hangi ilde hangi ittifak önde

(Görüntülü) İzmir polisinden kaçak silah fabrikası operasyonu

İzmir'de, kaçak olarak kurdukları fabrikada silah ve mühimmat imalatı yaparak kargo şirketleri üzerinden satış yapan 46 şüpheli yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele...

İzmir'de, kaçak olarak kurdukları fabrikada silah ve mühimmat imalatı yaparak kargo şirketleri üzerinden satış yapan 46 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak olarak kurulan fabrikada silah ve mühimmat imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yaklaşık üç aylık teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen silah fabrikasına helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyonda 87 ruhsatsız tabanca, 120 tabanca sürgüsü, 1500 tabanca gövdesi, 350 tabanca yayı, 500 yiv setli namlu, 12 silah kalıbı, imalatta kullanılan 10 makine, binlerce ufak metal veya plastik silah parçası, yüzlerce muhtelif çaplarda fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 53 şüpheliden 46'sı İzmir, Manisa, Aydın, Konya ve Hakkari'de yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Şüphelilerin Buca'da kaçak olarak silah fabrikası kurdukları, bu fabrikada özel kalıplarla ürettikleri silah ve mühimmatları kargo şirketleri üzerinden sahte gönderici isimleriyle sattıkları belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemede ise şüphelilerin bilinen bir silah markasına ait silahları birebir ürettikleri de tespit edildi. Fabrikada üretilen ve satışı yapılan silahların faili meçhul olaylarda kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi amacıyla emniyet birimleri fabrikadaki silah kalıplarına da el koydu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 7 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328