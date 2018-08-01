(Görüntülü) İzmir Geçici koruma kimlik belgesi almak isteyen Suriyeliler arbedeye neden oldu
01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:29
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Beyaz yakalılar sağlık kampına girdi
- 2Opr.Dr. İpçioğlu: Teknoloji göz kuruluğuna...
- 3Aşırı sıcaklara karşı uyarılar
- 4Kayseri Tabip Odası: O hekim görevini...
- 5Mangalda 15 santim kuralı
- 6Rahatsızlanan milletvekilleri Köylü ile...
- 7“Anoreksiya Nervoza hastalığının başlangıç...
- 8“Anoreksiya Nervoza hastalığının başlangıç...
- 9'Vefatın sorumlusu olarak meslektaşımızı...
- 10(Görüntülü) Türkiye'deki 10 hibrit...
- 1Dr. Mustafa Aydın:Üniversiteyi görmeden...
- 2(Görüntülü) “Sürprizi bol bir tercih...
- 3Çinli öğrenciler Nişantaşı Üniversitesi'ni...
- 4“Sürprizi bol bir tercih süreci bizleri...
- 5“Sınav sonucu ne olursa olsun çocuklarınıza...
- 6“Sınav sonucu ne olursa olsun çocuklarınıza...
- 7“Sınav sonucu ne olursa olsun çocuklarınıza...
- 8“Öğrencilerimizin belirli bir fikre...
- 9(Görüntülü) Eğitim Yazarı Turgay Polat:...
- 10Eğitim Yazarı Turgay Polat: Öğrencilerin...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
7.6B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Kirasını ödeyemeyen görme engelli kadın...
- 2(Görüntülü) TEKRAR- (ÖZEL) - İSTANBUL'DA...
- 3(Görüntülü) TEKRAR- (ÖZEL) - İSTANBUL'DA...
- 4(Görüntülü) SPOR Spor Bakanı Kasapoğlu,...
- 5(Görüntülü) TFF Başkanı Demirören:...
- 6Spor Bakanı Kasapoğlu: "Türk futbolunun...
- 7Cinayet hükümlüsü, havuzda yakalandı
- 8Başkana şaka gibi doğum günü kutlaması
- 9(Görüntülü) ANTALYA SP HASTASI AYDIN'IN...
- 10Turgutluspor Emre Kars'la anlaştı
- 11Pınar Karşıyaka'nın dişine göre
- 12"İnşaatlar ciddiye alınmıyor, hoyratça...
- 13(Görüntülü) Sıcaktan bunalan tatilcilerin...
- 14Köylü kadınlar evde üretip kendi pazarlarında...
- 15Altınordu'da Özkan'ın planı...
- 16Bergama Belediyespor Furkan'la imzaladı
- 17Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta'ya...
- 18Eşinin Parkinson hastalığı onu mucit...
- 19(Görüntülü) BURSA EV KADINI HÜLYA,...
- 20Manisaspor'da İsmail dönüyor
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:49
|05:52
|13:22
|17:17
|20:29
|22:15