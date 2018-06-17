(Görüntülü) İZMİR' DE BAYRAM  TATİLİ DÖNÜŞÜ TRAFİK ADETA DURDU

İZMİR'e Ramazan Bayramı tatili için gelenler, dönüş yolunda büyük sıkıntı yaşadı. Araçlar durma noktasına geldi, trafik zor ilerledi, tatilciler saatlerce trafikte bekledi. Bayram tatilinin son gününde yaşadıkları kente dönüşe geçen vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle kilitlenen trafikte zor anlar yaşadı. İzmir'de Işıkkent gişelerinde yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler uzun süredir yolda olduklarını belirterek bir an önce evlerine gitmek istediklerini ifade etti. Trafiğe takılan sürücülerden Barış Tanayyen, "Bayram tatili dönüşündeyiz şu an. Bodrum'dan İstanbul'a maalesef bu şartlar altında döneceğiz. Bodrum'da biraz tatil yaptık. Herkes pazartesi günü iş nedeniyle mecbur dönmek zorunda. Herkes bu trafiği çekmek zorunda" dedi. Tatil dönüşünde olduğunu belirten Salih Buru, "İzmir, trafik yönünden İstanbul'dan iyi durumda" diye konuştu. Antalya'dan geldiğini ve İzmir'de yoğunluk olduğunu ifade eden Barış Yeşil, "Sosyal medyada söylendiği gibi anlatmaya gerek yok görüyorsunuz" dedi. Gümüldür'den geldiğini dile getiren Cemil Turan, yoğunluğun bayram sonu arttığını söyledi. Mehmet Çelikeren, "Didim'den geliyorum çok fazla yoğun" diye konuştu. Marmaris'ten gelen Yunus Emre Torgan ise 15 saattir yolda olduklarını belirtti.