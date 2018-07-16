(Görüntülü) İzmir'de zümrüt yeşili orman siyaha boyandı

Mehmet CANDAN / İZMİR, ()İZMİR'in Buca ilçesinde, prefabrik ev inşaatı sırasında demir keserken sıçrayan kıvılcımlardan tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangında kentin ciğerleri büyük zarar gördü. Yanan 25 hektarlık alanın havadan çekilen görüntülerinde zümrüt yeşili ormanın siyaha büründüğü görüldü. Sıcaklıkla birlikte orman yangınları da artıyor. Buca'nın Kaynaklar bölgesinde cuma günü tarlada başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yan taraftaki ormanlık alana sıçradı. Yangının çıkış nedeni prefabrik ev inşaatı sırasında kesilen demirlerden sıçrayan kıvılcım. Alevler ormanlık alanda yemşeşil ağaçları birkaç saat içinde adeta yuttu. Hızla büyüyen yangına 9 helikopter, 2 uçak, 25 arazöz ve 5 iş makinesiyle müdahale edilirken, 25 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı. Geçen yıl da Gümüldür'deki yangında yüzlerce futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan günlerce yanmış acı bir tablo oluşmuştu. Kaynaklar yangınında da zümrüt yeşili ormandan geriye simsiyah bir toprak kaldı. Kentin akciğerleri olan binlerce ağacın yandığı, canlıların doğal yaşamlarının yok olduğu alanın, havadan görüntüleri hüznü daha da artırdı. Cennet vadide uzanan çamlar, kavaklar yerini küle bıraktı. Ormanlık alan derin yara aldı. İzmirlilerin özellikle hafta sonları piknik yapmak ve temiz hava almak için yeşil bölgeyi siyaha çeviren görüntüler yürekleri sızlattı. Buca'da yanan bölgenin temizlenmesi ve tekrar ağaçlandırılmasıyla birlikte eski haline dönmesi yıllar sürecek.