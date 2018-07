(Görüntülü) İzmir'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 2100'e çıktı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde bir sanayi tesisinin inşaatında çalışan ve yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı, 2 bin 100'e çıktı. İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, önceki akşam ve dün gün boyu hastaneye taşınan işçilerin birçoğunun müdahalelerinin ardından taburcu edildiğini söyledi. Aliağa'da yapımı süren bir sanayi tesisinin inşaatında çalışan işçiler, önceki gün akşam yemeğinde yedikleri düğün çorbası, pilav, İzmir köfte ve prefiterolün ardından fenalaştı. İşçilerin bir kısmı yemeğin hemen sonrasında, bir kısmı ise dün sabah Aliağa ve Menemen devlet hastaneleri ile Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Şirket yetkilileri ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, dün gün boyunca da rahatsızlanan işçileri, midibüs ve otobüslerle hastanelere taşıdı. İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, an itibariyle hastanelerde tedavi edilen işçi sayısının 2 bin 100 olduğunu belirterek, "Bu işçiler, evvelki gün akşam ve dün gün boyunca hastaneye kaldırılanlar. Bunların yaklaşık 1300'üne serum verildi, büyük çoğunluğu da taburcu edildi. Tansiyon problemi olan bazı işçilerimiz ise müşahede altında tutuluyorlar. Zehirlenmenin neden kaynaklandığı laboratuvar testlerinin ardından netlik kazanacak. Şu anda hayati tehlikesi bulunan bir işçimiz çok şükür ki yok. Akşama kadar hastanelerimizdeki işçi sayısının 150- 200'e düşmesini bekliyoruz" dedi. Öte yandan, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 100 kişinin ifadesine başvuruldu. Sanayi kuruluşundan yapılan açıklamada, konuyla ilgili olarak resmi makamlarla koordineli bir şekilde ve hassasiyetle çalışıldığı belirtilerek, tahlil sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı. 'UYGULAMA YANLIŞ' DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise fabrika, tesis ve şirket gibi işletmelerdeki yemek ihtiyacının taşeron firmalar tarafından karşılanmasının sağlıklı bir uygulama olmadığını vurgulayarak, "Her işletmenin kendi bünyesinde bir mutfak barındırması ve yemeklerini burada yapması gerekiyor. Ürünlerin hepsinin günlük olarak temin edilmesi gerekiyor. Yemek şirketlerindeki yemeklerde hiçbir denetim sözkonusu değil. Aynı yerde daha önce de birçok kez gıda zehirlenmesi olaylarının yaşandığına şahit olduk ve yemek şirketi çıkıyor, 'Zehirlenmeler psikolojik' diyor. Yakında ölümler de psikolojik olacak" dedi. Sarı, konunun takipçisi olacaklarını belirterek, işçilerin sağlığının hiçe sayıldığı her uygulamanın karşısında bulunacaklarını bildirdi.