(Görüntülü) İzmir'de sokak oyunları festivali

İZMİR'de, çocuklara sokak oyunlarını sevdirmek ve geleneksel oyunları tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Geleneksel Sokak Oyunları Festivali' başladı. Toplam 25 anaokulu, ilkokul ve ortaokulun katılımıyla gerçekleşen festival kapsamında düzenlenen topaç çevirme, yakar top, mendil kapmaca, tahta araba yarışı gibi yarışmalarla çocuklar doyasıya eğlendi. Bornova Kaymakamlığı ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çocuklara sokak oyunlarını sevdirmek ve geleneksel oyunları tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Geleneksel Sokak Oyunları Festivali', Bornova Anadolu Lisesi bahçesinde başladı. Festival öncesi düzenlenen açılış törenine Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı zeybek gösterisiyle başlayan açılış töreni, çocukların oyun alanına dağılmasıyla devam etti. İzmir'de bulunan toplam 25 anaokulu, ilkokul ve ortaokulun katılımıyla gerçekleşen festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı. Okulların kurduğu stantlarda el işi ürünleri sergileyen ve satış yapan çocuklar, şişme oyuncaklarda da zıplayarak eğlendi. Topaç çevirme, yakar top, mendil kapmaca, tahta araba yarışı gibi yarışların düzenlendiği festivalde, yarışma etaplarının içine çocukların çevre temizliği bilincini kavrayabilmeleri için çiçek sulama, çöp toplama gibi aşamalar konuldu. 29 Nisan- 03 Mayıs tarihleri arasında sürecek yarışmalar sonucunda birinci olan okullara temsili kupa verileceği bildirildi. Kukla gösterilerinin de yer aldığı festivalde çocuklar, sokak oyunlarını tanıyarak eğlenceye doydu. Çocukların sosyal kuralları ve etik değerleri oyun aracılığıyla öğrenmesi gerektiğinin altının çizildiği festivalde, 'Çocuğun olduğu her yerde oyun da olmalıdır' mesajı verildi. 'AMACIMIZ BİLGİSAYAR ORTAMINDAN UZAKLAŞTIRMAK' Festivale katılan Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, "Bizim yıllar önce sokaklarda oynadığımız, unutulan oyunların yeniden yaşatılması için bir etkinlik düzenledik. Bu kapsamda Sayın Kaymakamımızın önderliğinde Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 25 okul ile birlikte bu festivali gerçekleştiriyoruz. Cuma gününe kadar bütün öğrencilerimiz bu etkinliklere katılacak. Buradaki amacımız çocukları bilgisayar, internet ortamından uzaklaştırarak bizlerin yaşamış olduğu dönemdeki oyunları oynamalarını ve sosyalleşmelerini sağlamak. Bu etkinlikler artarak devam edecek. Unutulmaya yüz tutmuş oyunların burada tekrar canlandırılması bizim için çok heyecan verici" diye konuştu. ÜNLÜ TABLOLARI CANLANDIRDILAR Festivalde Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ünlü tabloların canlandırıldığı çalışma da ilgi odağı oldu. Öğrenciler ünlü tablolarda bulunan kişilerin kıyafetlerini giyip, makyajlarını yaparak benzer bir arka plan üzerinde hazır bulundu. Öğrencilerden Frida Kahlo'yu canlandıran Sümeyra Polat (14), "Burada poster gösterisi hazırladık. Ben Frida Kahlo'yu canlandırıyorum. Ünlü tabloları canlandırıyoruz. Okulumuzda kıyafetlerimizi, makyajımızı hazırlayıp buraya geldik. 4 aydır bunun üzerinde çalışıyoruz. Herkesten çok güzel tepkiler alıyoruz. Bizimle sürekli fotoğraf çektirmek istiyorlar" dedi. DOYASIYA EĞLENDİLER Festivale katılan Sude Ece Özyurt (11), "Ben bugün topaç çevireceğim, mendil kapmaca oynayacağım. Çok heyecanlıyım. Evde topaçla ilgili prova yaptım. Çok güzel bir etkinlik, çok memnunum. Daha önce başka bir festivalde eşya satmıştım. Büyüyünce de şarkıcı olmak istiyorum" diye konuştu. Yarışmalara hazırlanan İnci Su (12) ise "Burada oyun alanları var ve çok mutluyuz. Ben mendil kapmaca ve yakar topa katılacağım. 10 kişi birleşip mendil kapmaca oynayacağız. Arkadaşlarımla beraber buraya 14 kişi geldik. Burada olmaktan mutluyuz, gayet güzel bir ortam var. Biz de yarışmalara katılacağız. İnşallah kazanıp birinci oluruz" dedi.