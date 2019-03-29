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(Görüntülü) İzmir'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi (3)

EVİN BALKON DUVARI ÇÖKTÜ İzmir'de, gün boyu etkili olan ve akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırıp, saatte 55 kilometreyi bulan hızla esen rüzgar nedeniyle, Karşıyaka ilçesindeki Gümüşpala Mahallesi'nde bir evin balkon duvarı...

EVİN BALKON DUVARI ÇÖKTÜ

İzmir'de, gün boyu etkili olan ve akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırıp, saatte 55 kilometreyi bulan hızla esen rüzgar nedeniyle, Karşıyaka ilçesindeki Gümüşpala Mahallesi'nde bir evin balkon duvarı çöktü. 5 katlı binanın 4'üncü katında bulunan iki dairenin balkonunu birbirinden ayıran ve şiddetli rüzgara dayanamayıp blok şeklinde çöken duvar, şans eseri balkon demirlerine asılı kalınca olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Durumun bildirilmesi üzerine gelen iftaiye ekiplerini çalışmasıyla, duvar düştüğü yerden kaldırıldı. 

BORNOVA VE TORBALI'DA DA ETKİLİ OLDU

Bornova'daki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi de, fırtınadan payını aldı. Bir işhanının çatısındaki mebran kaplamanın bir bölümü, rüzgar nedeniyle yerinden sökülüp, uçtu. Olayla ölen ya da yaralanan olmadı.

Şiddetli rüzgar, Torbalı ilçesinde de etkili oldu. Torbalı-İzmir Karayolu üzerindeki bir trafik lambası fırtına nedeniyle koptu. Kabloları kopmadığı için bağlı olduğu direkten düşmeyen ve sallanarak tehlike saçan trafik lambası, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla söküldü. 


 

Davut CAN/İZMİR, ()-

 

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